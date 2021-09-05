Masterchef Azize kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli?

MasterChef Türkiye'de ana kadroya seçim yarışmasında Azize kazanan isim odu ve MasterChef ana kadrosuna katıldı. Peki, kapsamda Masterchef Azize kimdir? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MasterChef yarışmasında Azize Polat, başarılı ve lezzetli tabakları ile adından söz ettirdi. Ana kadro için yarışan MasterChef Azize, Adanalı olduğunu dile getirdi. MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında yer alan isimlerden biri olan Azize Polat'ın hayatı merak edildi. Masterchef Azize kimdir? Azize Polat kaç yaşında, nereli? Azize Polat mesleği nedir? Azize Polat hayatı ve biyografisi nedir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

MASTERCHEF AZİZE POLAT KİMDİR?

Azize Polat, 35 yaşında bir ev hanımı ve 3, 10, 14 yaşlarında üç çocuk annesi olan yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye üçüncü başvurmasında kabul edildi. Öne çıkan yarışmacı Adanalı olduğunu belirtti. Yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade ediyor. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

MasterChef Azize yedeklerden ana kadroya girmeyi başardı.