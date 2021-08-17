Masterchef ana kadroya kim seçildi? 17 Ağustos Masterchef ana kadroya seçilen 13. yarışmacı belli oldu! Masterchef bu akşam kim kazandı?

MasterChef ana kadroya bugün kim girdi? Masterchef'te bugün ikinci grupta final turu heyecanı yaşandı. Yarışmayı kazanan ana kadroya seçilecek. Peki, 17 Ağustos Salı ana kadroya kim seçildi? Masterchef ana kadroya 13. seçilen isim kim oldu? Mert mi? Rabia Nur mu? Atakan mı? Nergiz mi? Suzan mı? Nejdet mi? Detaylar haberimizde...

Masterchef bu gece kim kazandı? Bugünkü Masterchef'te ana kadroya katılacak olan 13. yarışmacı kim oldu merak edildi. Peki, on üçüncü yarışmacı kimdir? 17 Ağustos en iyi tabak kiminki oldu? 17 Ağustos Salı 1. kim seçildi?

17 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

17 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 6 yarışmacı şu şekilde:

Atakan

Nejdet

Rabia Nur

Mert

Suzan

Nergiz

Bu yarışmacılardan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 13. yarışmacı olacaktır.

Sona kalan iki yarışmacı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Rabia Nur

Mert

iki yarışmacıdan biri MasterChef Türkiye'ye katılacak 13. yarışmacı olacak.

Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Mert, MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 13. yarışmacısı oldu.

KAZANAN: MERT YILMAZ