Masterchef ana kadroya kim dahil oldu? Masterchef Türkiye 2021 ana kadroya dahil olan belli oldu? İşte MasterChef ana kadroya katılan isim!

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye 2021'de heyecan veren mücadele devam ediyor. 2 Ağustos 2021 günü yayınlanan programda MasterChef ana kadroya bir kişi daha dahil oldu. Peki, Masterchef ana kadroya kim dahil oldu? Masterchef ana kadroya dahil olan belli oldu? İşte MasterChef ana kadroya katılan isim!

Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu ekranların sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2021'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlanan bölümünde MasterChef 2021 kadrosuna dahil olan isim kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

MasterChef Türkiye 2021'de yer alacak isimler yavaş yavaş belli oluyor. Yarışmanın 2 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar kadroya dahil olabilmek için kıran kırana mücadele ettiler. Hazırladıkları tabak ile jüri tarafından en çok beğenilen Dilara ve Milhan yarışmanın ana kadrosuna dahil olabilmek için finale kaldı. Jüri daha çok beğendiği tabağın Milhan'ın hazırladığı tabak olduğunu belirtmesinin ardından, Milhan ErdemMasterChef Türkiye 2021 kadrosuna katılmaya hak kazandı.

MİLHAN ERDEM KİMDİR?

2001 doğumlu ve aslen Kütahyalı olan Milhan Erdem yarışmaya İstanbul'dan katılmaktadır.Daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda da ödüller kazandı.

2019'da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya almıştır.