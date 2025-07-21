MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı kim oldu?

Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılar, jüri üyeleri Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu karşısında hünerlerini sergiledi. Bu yılın en iddialı yarışmacıları arasında kıyasıya geçen rekabette, "Masterchef ana kadroya giren 9. yarışmacı" belli oldu. Peki, MasterChef 2025'te ana kadroya giren 9. isim kim oldu? İşte detaylar…

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 9. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'in ana kadroya giren dokuzuncu yarışmacısı Ayten oldu.

Ayten Saner, taş kadayıf ve hindi but ile hazırladığı tabak sayesinde son etapta rakiplerini geride bıraktı. Yarışmacının özgüveni, lezzet dengesi ve tabak sunumu jüri üyeleri tarafından başarılı bulundu.

MASTERCHEF ANA KADROSU YARIŞMACILARI

Ayten Saner, Furkan, Eylül, Çağatay, Onur, Hilal, Sercan, Ayla ve İhsan Yiğit'in ardından yarışmanın ana kadrosunda yer alan 9. isim olmayı başardı. Bu sonuçla birlikte yarışmanın final kadrosuna bir adım daha yaklaşıldı.