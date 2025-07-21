MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim, ana kadroya kim girdi?

Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı? Bu sorular, izleyiciler tarafından en çok araştırılanlar arasında! Yarışmacılar hünerlerini sergilerken, favoriler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Kimi lezzetiyle, kimi sunumuyla jürinin beğenisini kazanırken, ana kadro için mücadele kızışıyor. Peki, son ana kadroya girecek 10. yarışmacı kim olacak? İşte, merakla beklenen detaylar...

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 10. YARIŞMACI KİM?

Masterchef Türkiye'de her gruptan 5 yarışmacı ana kadroya girmeye hak kazanıyor. İlk gruptan 5 isim belirlenirken, yedekler de açıklandı. Şimdi sıra 2. grupta! Peki, MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı kim olacak?

MASTERCHEF'TE ANA KADRO MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Masterchef ana kadroya kim girdi, kim kazandı soruları arama motorlarında en çok arananlar arasında yer alıyor. Yarışmanın yeni sezonunda izleyicilerin heyecanı her geçen gün artarken, yarışmacılar da kendilerini göstermeye başladı. Favoriler belli olurken, ana kadroya girmek için mücadele devam ediyor.

21 TEMMUZ MASTERCHEF BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

TV8'in sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye 2025, 21 Temmuz Pazartesi akşamı nefes kesen bir bölümle izleyicileri ekran başına topladı. Jüride Şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın yer aldığı programda, yarışmacılar yaratıcı tabaklar hazırlayarak hünerlerini sergiledi. Lezzet savaşının kızıştığı bölümde, ana kadroya giren 10. yarışmacının kim olduğu merak konusuydu.

ANA KADROYA GİREN 10. İSİM AÇIKLANDI MI?

MasterChef Türkiye 2025, yeni sezonuyla gastronomi tutkunlarını ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 21 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde, ana kadro için ter döken yarışmacılar, mutfakta adeta bir lezzet şöleni sundu. Jürinin titiz değerlendirmeleriyle geçen zorlu mücadele, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Gecenin sonunda, en başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı, MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna giren 10. isim olarak önlüğü takmaya hak kazandı.

MASTERCHEF ANA KADROYA GİREN 10. YARIŞMACI BELLİ OLMADI

21 Temmuz Pazartesi akşamı MasterChef Türkiye 2025'te ana kadroya giren 10. yarışmacı henüz açıklanmadı.

ANA KADRODA YER ALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

MasterChef Türkiye 2025'te altı gün süren zorlu mücadele sonrası ana kadroya giren ilk altı yarışmacı belirlendi. Bu isimler şu şekilde:

• Furkan

• Eylül

• Çağatay

• Onur

• Hilal

• Sercan

• Barış

• Ayten

Yarışmanın geri kalanında yeni isimlerin ana kadroya katılması bekleniyor. Heyecanlı mücadele devam ederken, izleyiciler de favorilerini belirlemeye başladı.