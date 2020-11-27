MasterChef Alaska tatlısı nasıl yapılır? Alaska tatlısı yapılışı! En lezzetli, pratik Alaska tatlısı tarifi!
28 Kasım Cumartesi MasterChef yarışmasında birbirinden lezzetli tabaklar hazırlanacak. Peki, MasterChef Alaska tatlısı nasıl yapılır? Alaska tatlısı yapılışı! En lezzetli, pratik Alaska tatlısı tarifi!
Kolay yapımı, özel sunumu ve lezzeti ile MasterChef Alaska tatlısı nasıl yapılır? Alaska tatlısı yapılışı! En lezzetli, pratik Alaska tatlısı tarifi!
MASTERCHEF ALASKA TATLISI TARİFİ!
Malzemeler;
2 paket kakaolu puding
4 paket kakaolu bisküvi
1 paket krem şanti
2 litre süt
1 paket çikolata sosu
Yapılışı;
Kakaolu pudingleri 7 su bardağı süt ile birlikte bir tencereye alın.
Kıvamı koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.
Bisküvileri robottan geçirip un kıvamına getirin.
Ilınan pudingin içine bisküvileri ekleyip blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar ezin.
Bisküvili pudingi fırın kabına boşaltıp üstünü düzleştirin.
Krem şantiyi yarım su bardağı sütle çırpıp krema haline getirin ve kakaolu pudingin üzerine yayın.
Tatlıyı soğuması için buzdolabına kaldırın.
Soğuyan tatlının üzerine 2 su bardağı süt ile pişirdiğiniz çikolatalı sosu dökün.
Yeniden buzdolabına kaldırıp soğutun.