MasterChef 58. bölümünde hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazandı? MasterChef Türkiye 58. bölüm!
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MasterChef 58. bölümünde hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazandı? MasterChef Türkiye 58. bölüm!

MasterChef Türkiye heyecanı devam ediyor. MasterChef Türkiye yarışmasında hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye mavi ve kırmızı takımdan kim kazandı? MasterChef Türkiye 58. bölümde neler oldu?

MasterChef 58. bölümünde hangi takım kazandı? MasterChef Türkiye mavi takım mı yoksa kırmızı takım mı kazandı? MasterChef Türkiye 58. bölüm!
19.09.2020 22:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:35

Bu akşam yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında neler oldu? MasterChef Türkiye yarışması ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜMDE HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kazanan takım mavi takım oldu. Şekerpare, salata ve ana yemekleri daha çok beğenilen takım oldu. Kırmızı takım haftaya devam edebilmek için kıyasıya mücadele edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE 58. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seçilen 9 eve yarışmacılar yaptıkları yemekler götürüldü. Tadım sonrası puanlamayı ev halkı yapacak. Tarabya, İstinye, Kadıköy, Sarıyer, Kurtuluş, Ayazağa, Kalamış, Güngören ilçelerinden yarışmacılar oylama yaptı. Yayla çorbası, hünkar beğendi, şekerpare, gavurdağı salatası ve hünkar beğendi yemekleri yapıldı.

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