MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?
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MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef 2020, 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?
19.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:17

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle tyakip edilen yemek yarışması MasterChef, Danilo Zanna,Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunumu ile yayınlanmaktadır. Peki, MasterChef yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri kimler?

Serhat Doğramacı

Serhat Doğramacı, yarışmanın öne çıkan isimlerinden biridir. Instagram takipçi sayısı 23,3 bindir. Serhat Doğramacı, instagram hesabından sürekli paylaştığı Burcu Bakır ile sevgilidir.

MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?

Duygu Acarsoy

Duygu Acarsoy profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almıştır. İnstagram hesabında 12,4 bin takipçisi bulunmaktadır.

MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?

Özgül Çoşar

Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibidir. Sempatik tavırları ile sevilen yarışmacının Instagram hesabında 16,8 bin takipçisi vardır.

MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?

Emir Elidemir

1994 yılında dünyaya gelen Emir Elidemir,stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi. Sosyal medyada oldukça popüler olan Elidemir, instagram sayfasında 286 bin takipçi sayısına sahiptir.

MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler?

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