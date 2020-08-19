MasterChef 2020 yarışmacıları instagram takipçileri kaç? MasterChef yarışmacıları sevgilileri ve eşleri kimler? TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı MasterChef 2020, 16 kişilik ana kadro yarışmacılarının seçildiği yarışmada ilk kaptanlık oyununu Tanya kazandı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle tyakip edilen yemek yarışması MasterChef, Danilo Zanna,Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun sunumu ile yayınlanmaktadır. Peki, MasterChef yarışmacılarının sevgilileri ve eşleri kimler?

Serhat Doğramacı



Serhat Doğramacı, yarışmanın öne çıkan isimlerinden biridir. Instagram takipçi sayısı 23,3 bindir. Serhat Doğramacı, instagram hesabından sürekli paylaştığı Burcu Bakır ile sevgilidir.

Duygu Acarsoy

Duygu Acarsoy profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimi almıştır. İnstagram hesabında 12,4 bin takipçisi bulunmaktadır.

Özgül Çoşar

Kızının teşvikiyle yarışmaya katılan Özgül Coşar, iki çocuk sahibidir. Sempatik tavırları ile sevilen yarışmacının Instagram hesabında 16,8 bin takipçisi vardır.



Emir Elidemir

1994 yılında dünyaya gelen Emir Elidemir,stajlardan birisini dünyaca ünlü Michelin yıldızlı restoranında gerçekleştirdi. Sosyal medyada oldukça popüler olan Elidemir, instagram sayfasında 286 bin takipçi sayısına sahiptir.