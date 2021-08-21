MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı? MasterChef ana kadroya katılan son yarışmacı kim oldu?

MasterChef 2021'de bugün 16 ve ana kadroya katılacak son yarışmacı seçiliyor. İzleyiciler heyecanla kazanan ismi beklerken MasterChef ana kadroya katılan son yarışmacı kim oldu ve MasterChef 16. yarışmacı kim oldu merak edildi.

MasterChef 2021'de ana kadroya katıma yarış devam ediyor. Bugün 16. Ve son isim belli olacak. Peki, MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? MasterChef ana kadroya katılan son yarışmacı kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtları…

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te kazanan yarışmacı henüz açıklamadı. Güncel bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz.

20 AĞUSTOS MASTERCHEF ANA KADROYA KİM SEÇİLDİ?

20 Ağustos 2021 Masterchef final turunda yarışan 7 yarışmacı şu şekilde:

Nejdet

Melis Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Atakan

Yiğit

Rabia Nur

Mustafa

Emre Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Elini kesen Mustafa Ozan'ın tabağına kan sıçramış ve hijyen kuralları gereğince tabağı değerlendirilmeye alınmamıştır. Mustafa dışındaki diğer 6 yarışmacıdan birisi ana kadroya seçilecek. Tabağı en iyi olan kişi ana kadroya girecek olan 15. yarışmacı olacaktır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.Sona kalan iki yarışmacı

Yiğit Gök

Emre Büber

İki yarışmacıdan biri MasterChef Türkiye ana kadroda yer alacak 15. yarışmacı olacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.Danilo, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun tabağını daha çok beğendiği Emre , MasterChef Türkiye'nin ana kadrosunda yer alacak 15. yarışmacısı oldu.

KAZANAN: Emre Büber