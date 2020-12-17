MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! MasterChef eleme adayları kimler?
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MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! MasterChef eleme adayları kimler?

17.12.2020 16:36 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:41
MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! MasterChef eleme adayları kimler?

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve beğenilen yarışma MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! MasterChef eleme adayları kimler?

Final haftasına kısa zaman kalan ve heyecanın yoğun yaşandığı MasterChef 123. bölüm fragmanı izle! MasterChef eleme adayları kimler?

MASTERCHEF 123. BÖLÜM

MasterChef yarışmasında eski yarışmacılar damga vuracak. Kalan 5 yarışmacı eski yarışmacılar ile eşleşip jüri karşısına yemek çıkaracaklar. MasterChef 123. bölüm fragmanı için aşağıdaki linke tıklamalısınız.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI!

Danilo Şef'in lezzeti Aranjman lezzeti yapıldı. Danilo Şef'in özel tarifi olan Aranjman tatlısının ana maddesi çikolata ve Aranjmandan oluşmaktadır. Yarışmacılardan 2. dokunulmazlığın sahibi Barbaros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 16:42:50. #1.15#
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