MasterChef 12. yarışmacı kim oldu?

Masterchef izleyicilerinin merakla takip ettiği sorulardan biri de "Bugün ana kadroya kim girdi?" sorusu oluyor. Zorlu elemelerin ardından belirlenen isimler tek tek açıklanırken, 24 Temmuz 2025 akşamı yayınlanan bölümde yine heyecan doruktaydı. Yarışmacılar, verilen ana malzemeyle en yaratıcı ve lezzetli tabağı sunmak için büyük çaba sarf etti. Gün sonunda jüri üyelerinden tam not alan yarışmacı, MasterChef 2025'in 12. ana kadro üyesi olma onurunu yaşadı. Detaylar netleşir netleşmez güncel liste ve gelişmeler izleyicilerle paylaşılmaya devam edecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE HEYECAN DORUKTA

TV8 ekranlarında yayınlanan ve büyük heyecana sahne olan MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillenmeye devam ediyor. İzleyicilerin merakla takip ettiği yarışmada, her bölümde kıyasıya rekabet yaşanıyor. Peki, MasterChef ana kadroya kimler girdi? 12. yarışmacı kim oldu? Tüm detaylar haberimizde…

MASTERCHEF 2025: ANA KADRODA SON DURUM

2025 sezonunda ön eleme turlarının tamamlanmasının ardından üçlü düellolar ve final etabıyla yarışmacılar birer birer ana kadroya dahil olmaya başladı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğunda oturduğu MasterChef'te, her gün sadece bir kişi MasterChef önlüğünü alarak hayalini gerçekleştirme şansı yakalıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri, "MasterChef ana kadroya kim girdi?" sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

İLK ETAPTA ANA KADROYA KATILANLAR

İlk etap sonucunda ana kadroya katılan isimler şöyle:

• Furkan

• Eylül

• Çağatay

• Onur

• Hilal

Yedeklerden katılanlar: Elif, Bilal, Meryem, Doğan

Ayrıca:

• Sercan

• Ayla

• İhsan

• Ayten

• Çağlar

İKİNCİ ETAPTA YERİNİ ALANLAR

İkinci etapta ana kadroya dahil olan yarışmacılar henüz açıklanmadı. Ancak yedeklerden yarışmaya dahil olan bazı isimler şunlar:

• Nisa

• Barış

• Deniz

• Alperen

ÜÇÜNCÜ ETAPTA ŞU ANA KADAR KATILANLAR

Üçüncü etapta ise şu ana kadar sadece bir isim ana kadroya katılabildi:

• Sezer

MASTERCHEF'İN 12. YARIŞMACISI KİM?

24 Temmuz 2025 akşamı yayınlanan bölümde, yetenek, teknik bilgi ve yaratıcı sunumların yarıştığı heyecan dolu bir final yaşandı. Yarışmacılar, verilen ana ürünle en iyi tabağı hazırlamak için mücadele etti. Gün sonunda, jüri üyelerinden tam not alan bir isim daha MasterChef ana kadrosuna katılma hakkını kazandı. 12. yarışmacıya dair detaylar açıklandığında haberimizde yer alacaktır.