Massaka Alfa sözleri - Massaka Alfa şarkı sözleri!
Sevilen rap sanatçısı Massaka, yeni parçasını paylaştı. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkı, müzik listelerinde de yüksek sıralara ulaştı. Massaka Alfa şarkısıyla kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Massaka Alfa sözleri, Massaka Alfa şarkı sözleri!
Massaka Alfa sözleri ve Massaka Alfa şarkı sözleri aranan konular arasında yer alıyor. Massaka'nın yepyeni parçası kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Massaka Alfa sözleri - Massaka Alfa şarkı sözleri...
MASSAKA ALFA SÖZLERİ
Nakarat:
Oooo, kurşun adresi sormuyor nedeni kendine sor
Ah kendine sor
Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol
Ah kendine yol
Verse 1:
Alfa, tık tık , çekil lan zındık
Patlar molotof malzemem yıllık
Üstümde kışlık var, inlerine sızdık
Paralelpiyasa artık kontrolden çıktık
Şimdi başka konu Pendik, Anadolu Kreuzberg
Ara yolu atlat, karakolu hep dram
Ara yolu kalpte, yara dolu hayat zor
Kafa dolu fuat mı? zarar olum
Dostun uyurken para çalmak ne ***?
Kreuzberg'e ayak bas okunacak selan,
Siyaseti al ve *** sok leylam
Rapin fos, kendin fos, dersi versin berkcan
Domuz yaradı, şişti tuttuğu maya
Elde bira, *** boklulara bir ayar
Kolum faça dolu bitiremedim saya saya
Yere değmeden *** aya aya
Nakarat:
Oooo, kurşun adresi sormuyor nedeni kendine sor
Ah kendine sor
Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol
Ah kendine yol
Verse 2:
Sus sus
Şimdi hard *** var, içinde yok Rus mus
Sus pus, flex yok, geri yok, full push
Dün öten çoktu, şimdi bak hepsi susmuş
Yalnızlık sert geldi, yeraltı bumbuz
Massaka rap aldırır bir soğuk duş
Taşır denizleri, tüm rap alemi bogulsun
Şimdi kanaması var *** olmuş şiddetli
Geliyoruzdeli modu, yapın şimdi dedikodu
Gayrimeşru devam, italat sefer denizyolu
Radarı atlattık uydu tespit etti telefonu
Üstünü sen sıkı giy, biliyom biraz serin oldu
Aralıkta kar düşer sene sonu senin sonun
Ooo pardon revize yok, sok derine
Yo dök denize, *** at derine
Sen yok*** ama pek çok kelime
Sen yok eminem, rap çok geride
***
Başka bir seviye,
Piyasa toplanmış batmış bir gemiye,
Kurşun hediye, bastım tetiğe,
Aslandı sözde ama dönmüş kediye
İyi günler hepsi mazide,
Karanlıkta yok avize,
Hepsini yazdım tarihe,
Hainleri artık sildim
Polis yine aldı takibe
Ruhumu verdim tamire
Aylar, saat ve saniye
İzleri derin dizdim
Savaş mı hı? Tamam hemen varım
projeleri bırak yarım,
Koşuyodun peşimde abi beni alın
Sektörü ben esir alcam, bırakmıştım yarım
Ya her şey ya hiç
Evet düştü zarım şimdi tarım
Kuduz köpekleri salın
Beni dinle canım, bu daha tatlı olan yanım
Daha kaç tane olay ama anlatmıcam balım
Midem iyice bozuk devam bozulmasın tadım
Bide ince sesi vardı ya, kavgalıydıyeni yeni
Eskileri gömerim ben yerlerine yenileri
*** ateş tutunca baktı durum tehlikeli
Baktı olay molay var, resimlerime beğeni beğeni (ha-ha-ha)
Git söyle kankine, kan istiyor vampirler
Sektörü yar ve ayır adam olmuş junkieler
Yüz yok aksine gelmesin kabrime
Uzlaşmak yok oğlum, yaz bunu takvime
Nakarat:
Oooo, kurşun adres sormuyor nedeni kendine sor
Ah kendine sor
Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol
Ah kendine yol