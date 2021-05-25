Massaka Alfa sözleri - Massaka Alfa şarkı sözleri!

Sevilen rap sanatçısı Massaka, yeni parçasını paylaştı. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkı, müzik listelerinde de yüksek sıralara ulaştı. Massaka Alfa şarkısıyla kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Massaka Alfa sözleri, Massaka Alfa şarkı sözleri!

Massaka Alfa sözleri ve Massaka Alfa şarkı sözleri aranan konular arasında yer alıyor. Massaka'nın yepyeni parçası kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaştı. İşte, Massaka Alfa sözleri - Massaka Alfa şarkı sözleri...

MASSAKA ALFA SÖZLERİ

Nakarat:

Oooo, kurşun adresi sormuyor nedeni kendine sor

Ah kendine sor

Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol

Ah kendine yol

Verse 1:

Alfa, tık tık , çekil lan zındık

Patlar molotof malzemem yıllık

Üstümde kışlık var, inlerine sızdık

Paralelpiyasa artık kontrolden çıktık

Şimdi başka konu Pendik, Anadolu Kreuzberg

Ara yolu atlat, karakolu hep dram

Ara yolu kalpte, yara dolu hayat zor

Kafa dolu fuat mı? zarar olum

Dostun uyurken para çalmak ne ***?

Kreuzberg'e ayak bas okunacak selan,

Siyaseti al ve *** sok leylam

Rapin fos, kendin fos, dersi versin berkcan

Domuz yaradı, şişti tuttuğu maya

Elde bira, *** boklulara bir ayar

Kolum faça dolu bitiremedim saya saya

Yere değmeden *** aya aya

Nakarat:

Oooo, kurşun adresi sormuyor nedeni kendine sor

Ah kendine sor

Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol

Ah kendine yol

Verse 2:

Sus sus

Şimdi hard *** var, içinde yok Rus mus

Sus pus, flex yok, geri yok, full push

Dün öten çoktu, şimdi bak hepsi susmuş

Yalnızlık sert geldi, yeraltı bumbuz

Massaka rap aldırır bir soğuk duş

Taşır denizleri, tüm rap alemi bogulsun

Şimdi kanaması var *** olmuş şiddetli

Geliyoruzdeli modu, yapın şimdi dedikodu

Gayrimeşru devam, italat sefer denizyolu

Radarı atlattık uydu tespit etti telefonu

Üstünü sen sıkı giy, biliyom biraz serin oldu

Aralıkta kar düşer sene sonu senin sonun

Ooo pardon revize yok, sok derine

Yo dök denize, *** at derine

Sen yok*** ama pek çok kelime

Sen yok eminem, rap çok geride

***

Başka bir seviye,

Piyasa toplanmış batmış bir gemiye,

Kurşun hediye, bastım tetiğe,

Aslandı sözde ama dönmüş kediye

İyi günler hepsi mazide,

Karanlıkta yok avize,

Hepsini yazdım tarihe,

Hainleri artık sildim

Polis yine aldı takibe

Ruhumu verdim tamire

Aylar, saat ve saniye

İzleri derin dizdim

Savaş mı hı? Tamam hemen varım

projeleri bırak yarım,

Koşuyodun peşimde abi beni alın

Sektörü ben esir alcam, bırakmıştım yarım

Ya her şey ya hiç

Evet düştü zarım şimdi tarım

Kuduz köpekleri salın

Beni dinle canım, bu daha tatlı olan yanım

Daha kaç tane olay ama anlatmıcam balım

Midem iyice bozuk devam bozulmasın tadım

Bide ince sesi vardı ya, kavgalıydıyeni yeni

Eskileri gömerim ben yerlerine yenileri

*** ateş tutunca baktı durum tehlikeli

Baktı olay molay var, resimlerime beğeni beğeni (ha-ha-ha)

Git söyle kankine, kan istiyor vampirler

Sektörü yar ve ayır adam olmuş junkieler

Yüz yok aksine gelmesin kabrime

Uzlaşmak yok oğlum, yaz bunu takvime

Nakarat:

Oooo, kurşun adres sormuyor nedeni kendine sor

Ah kendine sor

Oooo, namluyu terketti buluyor kendine yol

Ah kendine yol