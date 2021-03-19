Massaka Akrep sözleri - Massaka Akrep şarkı sözleri neler?

Massaka Akrep şarkısını piyasaya sürdü. Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Massaka uzun zaman sonra yeni bir single paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme aldı. İşte, Massaka Akrep sözleri... Massaka Akrep şarkı sözleri neler?