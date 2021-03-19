Massaka Akrep sözleri - Massaka Akrep şarkı sözleri neler?
Massaka Akrep şarkısını piyasaya sürdü. Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Massaka uzun zaman sonra yeni bir single paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme aldı. İşte, Massaka Akrep sözleri... Massaka Akrep şarkı sözleri neler?
Rap dünyasının önemli isimlerinden biri olan Massaka yeni şarkısı Akrep'i piyasaya sürdü. Peki, Massaka Akrep şarkı sözleri neler?
MASSAKA AKREP ŞARKI SÖZLERİ
Yeah 3 6 Kartel, Kriminal
Check , hadi sokakla kıyaslan
Özet bitti bi yaslan
Çizim bitti diyagram
Mermim bırakmaz diyafram
Dostum doğru gördün dünyam siyah lan
Sahalarda maç mı?kaç!
Su dağlara taştı. kaç!
Bi gecede beyazladı saç
Üç altı hızlı yaşam hayatımız rush
Demirlerle çalış yok barış
Biz kararlıyız tehlikede bil yok yarış
Piyasanız yine soğuk almış
Damarına sokağı yüksek doz alış
Dünyaya çok kandım, soğuklara katlandım
Aynasızlar takipte, ölümsüz yok teslim
Nakarat:
Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King
Türkçe rapte biziz özel tim
Rakip mi he söyle kim?söyle kim?
Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King
Türkçe rapte biziz özel tim
Rakip mi he söyle kim?söyle kim?
Hayatın rengi belli, rahmetli babam derdi..
Gerçekler kalbi deldi, yaşamda yok teselli
Edirnekapıdan gir maskeyle yüz gizlenir
Dereceyi düşür şehir sislenir
Evet rapim dişlenir sokağı istediniz alın size bire bir
Kitleye bak kanser bölüp vurdum hançer
Günü geldi vahşet var mahşer
Gangstamı sen dans et
Dilim artik tam net
Zehir basar akrep akrep
Nakarat
Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King
Türkçe rapte biziz özel tim
Rakip mi he söyle kim?söyle kim?
Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King
Türkçe rapte biziz özel tim
Rakip mi he söyle kim?söyle kim?