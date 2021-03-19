Massaka Akrep sözleri - Massaka Akrep şarkı sözleri neler?
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Massaka Akrep sözleri - Massaka Akrep şarkı sözleri neler?

19.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:51
Massaka Akrep sözleri - Massaka Akrep şarkı sözleri neler?

Massaka Akrep şarkısını piyasaya sürdü. Rap dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Massaka uzun zaman sonra yeni bir single paylaşarak kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme aldı. İşte, Massaka Akrep sözleri... Massaka Akrep şarkı sözleri neler?

Rap dünyasının önemli isimlerinden biri olan Massaka yeni şarkısı Akrep'i piyasaya sürdü. Peki, Massaka Akrep şarkı sözleri neler?

MASSAKA AKREP ŞARKI SÖZLERİ

Yeah 3 6 Kartel, Kriminal

Check , hadi sokakla kıyaslan

Özet bitti bi yaslan

Çizim bitti diyagram

Mermim bırakmaz diyafram

Dostum doğru gördün dünyam siyah lan

Sahalarda maç mı?kaç!

Su dağlara taştı. kaç!

Bi gecede beyazladı saç

Üç altı hızlı yaşam hayatımız rush

Demirlerle çalış yok barış

Biz kararlıyız tehlikede bil yok yarış

Piyasanız yine soğuk almış

Damarına sokağı yüksek doz alış

Dünyaya çok kandım, soğuklara katlandım

Aynasızlar takipte, ölümsüz yok teslim

Nakarat:

Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King

Türkçe rapte biziz özel tim

Rakip mi he söyle kim?söyle kim?

Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King

Türkçe rapte biziz özel tim

Rakip mi he söyle kim?söyle kim?

Hayatın rengi belli, rahmetli babam derdi..

Gerçekler kalbi deldi, yaşamda yok teselli

Edirnekapıdan gir maskeyle yüz gizlenir

Dereceyi düşür şehir sislenir

Evet rapim dişlenir sokağı istediniz alın size bire bir

Kitleye bak kanser bölüp vurdum hançer

Günü geldi vahşet var mahşer

Gangstamı sen dans et

Dilim artik tam net

Zehir basar akrep akrep

Nakarat

Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King

Türkçe rapte biziz özel tim

Rakip mi he söyle kim?söyle kim?

Artık sizlere yok prim Massaka Avrupa'da King

Türkçe rapte biziz özel tim

Rakip mi he söyle kim?söyle kim?

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