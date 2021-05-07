Mass Effect Legendary Edition Xbox'ta ön yüklemeye açıldı! Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi belli oldu!

Yayıncılığını Electronic Arts'ın, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türündeki Mass Effect serisinin ilk üç oyunu, yenilenmiş bir versiyon ile yeniden karşımıza çıkıyor. Mass Effect Legendary Edition ne zaman çıkış yapacak?