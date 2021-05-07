Mass Effect Legendary Edition Xbox'ta ön yüklemeye açıldı! Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi belli oldu!
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Mass Effect Legendary Edition Xbox'ta ön yüklemeye açıldı! Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi belli oldu!

Mass Effect Legendary Edition Xbox'ta ön yüklemeye açıldı! Mass Effect Legendary Edition çıkış tarihi belli oldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını Electronic Arts'ın, geliştiriciliğini ise BioWare'in yaptığı aksiyon RPG türündeki Mass Effect serisinin ilk üç oyunu, yenilenmiş bir versiyon ile yeniden karşımıza çıkıyor. Mass Effect Legendary Edition ne zaman çıkış yapacak?

Mass Effect Legendary Edition, Mass Effect üçlemesindeki video oyunlarının yenilenmiş bir versiyonu olarak piyasaya giriş yapıyor. Electronic Arts bugün yaptığı paylaşımla, Mass Effect Legendary Edition'ın Xbox'ta ön yüklemeye açıldığını duyurdu.

MASS EFFECT LEGENDARY EDITION XBOX İÇİN ULAŞILABİLİR OLDU

Kullanıcılar Xbox üzerinden Mass Effect Legendary Edition'ı indirmeye başlayabilir. Oyunun indirme boyutu 84.3 GB.

Mass Effect Legendary Edition, PlayStation'da 12 Mayıs'ta ön yüklemeye açılacak. PlayStation Game Size Twitter hesabının raporuna göre, indirme boyutu Kuzey Amerika'da 80 GB, Avrupa'da 101 GB olacak.

Mass Effect Legendary Edition, 14 Mayıs'ta PC (Steam, Origin), PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da oynanabilecek.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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