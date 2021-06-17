MASKİ personelinden örnek davranış
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MASKİ personelinden örnek davranış

MASKİ personelinden örnek davranış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeli olan Selami Sönmez, çalışma sırasında içerisinde belli bir miktar para bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için birim sorumlularına teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

MASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeli olan Selami Sönmez, çalışma sırasında içerisinde belli bir miktar para bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırılması için birim sorumlularına teslim ederek, örnek bir davranış sergiledi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personellerinden Selami Sönmez, sahada yaptığı çalışma sırasında bir cüzdan buldu. İçerisinde belli bir miktar para, bazı belgeler ve kimlik kartı bulunan cüzdanı sahibine ulaştırılması için birim sorumlularına teslim etti. Cüzdanın Fatma Sönmez adlı vatandaşa ait olduğu belirlendi ve hemen iletişim kuruldu. Durumdan haberdar olan Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, personeli Selami Sönmez ve Fatma Bayram'ı MASKİ'de ağırladı. Daire Başkanı Mümin Deniz, örnek olacak bir davranış sergilediği için personeli Selami Sönmez'e teşekkür ederek, hediye takdim etti. Cüzdanı bulan personel Selami Sönmez ise, "Çalışma anında cüzdanı buldum ve hiç tereddüt etmeden üstlerime bildirdim. Buradaki amirlerim, müdürlerim, birim sorumlularım ve Daire Başkanım hemen harekete geçerek, cüzdanın sahibi Fatma Sönmez'e ulaşmışlar. Kurumum ve kendi adıma yakışanı yaptım. Mutluyum" dedi.

"MASKİ Personeli örnek bir davranış sergiledi"

Cüdanı bulunan Fatma Sönmez ise, "Cüzdanımı düşürdüğümü sonradan anladım. MASKİ Personeli cüzdanı çalışma yaptıkları sırada bulmuş ve hemen yetkililere bana teslim edilmesi için vermiş. Örnek bir davranış sergilediği için kendisine teşekkür ediyorum. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı personeli Selami Sönmez'e, ilgili birim sorumlularına ve Daire Başkanı Mümin Deniz'e tarafıma hemen ulaştıkları için minnettarım" ifadelerini kullandı. - MANİSA

MASKİ personelinden örnek davranış
MASKİ personelinden örnek davranış
MASKİ personelinden örnek davranış
MASKİ personelinden örnek davranış

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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