MASKİ'nin "Tehditlere Dur De!" Projesinin Eğitimi Düzenlendi

03.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 03.02.2020 15:57

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, bilişim çağının en önemli sorunlarından birisi olan siber saldırılara karşı önlem olması amacıyla bir proje hazırladı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan "Tehditlere Dur De!" isimli projenin ilk eğitimi MASKİ Eğitim Salonu'nda düzenlendi. Eğitimde, MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl ve İlçe Sağlık Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Valiliği ile MASKİ personelleri de yer aldı. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, projenin önemine değinerek, katılımcılara faydalı olmasını diledi. Süleyman Demirel Üniversitesinden Doç. Dr. Utku Köse tarafından verilen eğitimde, işletim sistemlerinin güvenliği, ağ, uç nokta güvenliği, mobil sistemler ve güvenlikleri, ulusal ve uluslararası standartlar, atak ve defans yöntemleri üzerine bilgiler katılımcılara aktarıldı.

"Bilişim sektörünün denetlenmesi önemli"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Emre Özünlü, "Bilişim sektörünün hızla gelişimi sayesinde artan Bilgisayar ve İnternet kullanımı hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline geldi. Bilişim ve internetin dünyada yaygınlaşması kullanıcılara bir yandan kolaylık ve özgürlük tanırken, öte yandan oluşan güvenlik açıkları sebebiyle sistemlerin kötüye kullanılmasına sebep olmaktadır. Bu güvenlik açıkları kişileri etkilerken, kimi zaman da alınmayan önlemlerden dolayı sistemler tehdit altında kalmaktadır. Siber güvenliğin sağlanması amacıyla MASKİ Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız, kötü amaçlı kişiler ya da yazılımlara karşı proje hazırladı. "Tehditlere Dur De!" isimli projemiz Zafer Kalkınma Ajansı'nın de desteğini alarak ilk eğitimini düzenledi. Kişisel verilerin korunmasına önem veriyoruz.Eğitimin faydalı olacağı düşüncesindeyim." dedi.

Kaynak: Bültenler