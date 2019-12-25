MASKİ İçme suyu deposu temizliklerine devam ediyor
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MASKİ İçme suyu deposu temizliklerine devam ediyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, rutin içme suyu depo temizlik çalışmalarına Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli Mahallesi ile devam etti.

25.12.2019 11:17 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:17
MASKİ İçme suyu deposu temizliklerine devam ediyor

(MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa'nın 17 ilçesinde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekiplerince 'da yürütülen rutin su deposu temizlikleri Sinirli Mahallesi ile devam etti. Titizlikle gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde mahalle sakinlerine daha güvenli içme suyu temin edildi.

"Cengiz Başkanın her zaman yanındayız"

Mahalle Muhtarı Metin Coşkun, "Çalışmadan memnunuz. İçme suyu depomuzda rutin olarak temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Cengiz Başkanın her zaman yanındayız. Hizmetleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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