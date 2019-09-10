MASKİ Dereleri kışa hazırlıyor

10.09.2019 16:14

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere yatakları ve yakınlarında kurulan yerleşim yerlerini daha güvenli hale getirmek amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ, Soma ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kısa süre içerisinde tamamlanarak, özellikle kış aylarında bölge sakinleri için tehlike arz edebilen taşkın riski ortadan kaldırıldı.

"Hizmetin devamını bekliyoruz"

Turgutalp Mahalle Muhtarı Gülay Erdal, "Mahallemizin içerisinden geçen derede çok fazla bitki ve kalıntı mevcuttu. MASKİ tarafından burada bir çalışma yapıldı. Bizim için faydalı bir çalışma oldu. Elbette ki hizmetin devamını da bekliyoruz. Aynı zamanda bölgede ilaçlama yapan ekipleri de çok rahatlatan bir iş bu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler