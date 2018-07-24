Maski'den Yeşiltepe'ye 25 Bin Metrekare Kilit Parke

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yürüttüğü 154 Mahalle Projesi ile köyden veya beldeden mahalleye dönüşen yerleşim merkezlerine sağlıklı altyapı sistemleri inşa etmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında,Sarıgöl ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlandı. Mahallede 6 kilometre uzunluğunda döşenen kanalizasyon hattının ardından 4 kilometrelik içme suyu hattı da yenilendi. Altyapının tamamlanmasıyla 25 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmaları da başladı.

"MAHALLEMİZE YAPILAN HİZMETLER BEKLEDİĞİMİZE DEĞDİ"

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ramazan Duman, "Mahallemize yapılan hizmetleri beklediğimize değdi. Altyapımız bitti, şimdi de sıra üst yapımıza geldi. Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Mahallemiz zaten güzeldi. Çalışmalar ilerledikçe her yönden güzel ve sağlıklı hale geliyor.Hizmetlerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a çok teşekkür eder, selamlarımızı iletiriz" dedi.