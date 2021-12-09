MASKİ'DEN KALE İLÇESİ'NE BÜYÜK YATIRIM

ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ TAMAMLANDI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 'Temiz çevre, sağlıklı gelecek' sloganıyla kırsal ilçeler için başlatılan arıtma tesisi projelerine bir yenisini daha ekliyor. Kale İlçesi'ne yapılması planlanan Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmaları tamamlandı. MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca arıtma tesisinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Kale İlçesi Atıksu Arıtma Tesisi için proje çalışmalarının tamamlandığının müjdesini vererek, inşaat ihalesinin en kısa sürede yapılarak çalışmalara başlanacağını söyledi.

İlçeye yapılacak olan atıksu arıtma tesisi ile Kale'nin atıklardan kurtulacağını belirten Kale Belediye Başkanı Murat Koca, "İller Bankası Bölge Müdürü ve MASKİ Genel Müdürümüz ile Kale ilçemizde yapılacak olan tesisin yerini incelemek için alana geldik. Arıtma tesisimizin ilçemize kazandırılması için en kısa zamanda çalışmalar başlayacak. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum. Tesisin halkımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Arıtma tesisi projesinin tamamlandığının müjdesini veren İller Bankası Elazığ Bölge Müdürü Celal Kaştı, "Kale ilçemizin atıksu arıtma tesisi inşası için projemiz hazır. Burada 10 dönümlük bir arazi var. Tahsisi için DSİ 'den görüş alacağız. Bunun sonucunda başka engelimiz kalmıyor. Kale'mize bu güzel hizmeti güzel bir iş birliği ile yapacağız" diye konuştu.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ MERT: KALE İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın talimatları doğrultusunda İller Bankası ve MASKİ Genel Müdürlüğü işbirliği ile projenin hazırlandığını söyleyen MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, "Kale ilçemize inşa edeceğimiz atıksu arıtma tesisi için buradayız. İller Bankası ile yapmış olduğumuz çalışmalarla yatırımlar yapıyoruz. Kale tesisimiz için projemizi tamamladık. Son olarak DSİ'den alacağımız onayla beraber ihaleye çıkacağız. En kısa zamanda çalışmalara başlayıp, tesisimizi inşa edeceğiz. Çevre ve insan sağlığını önemsiyoruz. Bu noktada her ilçemize atıksu arıtma tesisi inşa ediyoruz" dedi.

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