MASKİ'den Alaşehir Belediyesi'ne Ziyaret

11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:49

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'na makamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir Belediye Başkan Yardımcıları Halil Koç ve Halis Özcan, Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Fevzi Demir, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve MASKİ Şefi Mustafa Korkusuz yer aldı. Görüşmede, Alaşehir'de hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra, iş birliği içerisinde daha da güzel hizmetler kazandırmak adına fikir alışverişinde bulunuldu. MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, ilçe ziyaretleri kapsamında Alaşehir'de bulunmaktan ötürü mutluluk duyduklarını ifade ederek, il genelinde olduğu gibi burada da yatırımların süreceğini ifade etti.

Kaynak: Bültenler