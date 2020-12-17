Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

17.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:08
Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

Bursa'da uyuşturucu maddeyi maskenin içine saklayarak kısıtlamayı delen şüpheli, devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu maddeyi maskenin içine saklayarak kısıtlamayı delen şüpheli, devriye gezen bekçiler tarafından yakalandı.

Olay, Yıldırım Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden ve ağzında maske takılı olmadan Bülbül Sokak üzerinde gezen S.Ç.(30), devriyede olan çarşı ve mahalle bekçileri tarafından durduruldu. Ekipler, izin belgesi bulunmayan S.Ç.'ye cezai işlem uygulamak için kimliğini istedi ve maskesini takmasını söyledi. Maskesinin olmadığını söyleyen S.Ç.'nin hal ve hareketlerinden şüphelenen bekçiler, üstünü aradı. Yapılan üst aramasında, cerrahi maskenin içine saklanmış 15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan S.Ç.'ye, 'Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uymamak' ve 'Maske Takmamak' suçlarından 4 bin 086 lira para cezası uygulandı. - BURSA

Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden pes dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için
Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden pes dedirten sözler: Yasaklar ne için var, çiğnenmek için
Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, uyuşturucu partisi düzenlendiler
Korona virüs tedbirlerini hiçe saydılar, uyuşturucu partisi düzenlendiler
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
648 kilogram uyuşturucuyu menfezde saklamışlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Gülben Ergen Şevket Çoruh Hakan Taşıyan
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ateş Çocuk İngiltere Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maskeyi korona virüsten korunmak için değil uyuşturucu saklamak için kullandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 12:16:10. #1.14#
title