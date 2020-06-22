Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Cezası ne kadar? Hangi illerde yasak?
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Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Cezası ne kadar? Hangi illerde yasak?

Korona nedeniyle başta İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerimiz olmak üzere birçok şehirde maskesiz sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Herkesin maskesiz sokağa çıkmanın cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Cezası ne kadar?

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Cezası ne kadar? Hangi illerde yasak?
22.06.2020 08:56 | Son Güncelleme: 22.06.2020 08:59

Corona virüs nedeniyle normalleşme sürecinin yaşandığı günlerde maskesiz sokağa çıkmak tedbir amaçlı bazı illerimizde yasaklandı. Hastalık vaka sayısını önlemek için maske yasağı getirildi. Vatandaşlar yasak olan illerde maskesiz sokağa çıkmanın cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

Maskesiz sokağa çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmamanın cezası nedir? Maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Cezası ne kadar? Hangi illerde yasak?
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

MASKESİZ ÇIKMAK HANGİ İLLERDE YASAK?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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