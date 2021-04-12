Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Bağcılar'da, salgına dikkat çekilmesi amacıyla korona kostümü giyen görevliler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı.

Bağcılar'da, salgına dikkat çekilmesi amacıyla korona kostümü giyen görevliler, vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlattı. Maskeleri olmayanlara kırmızı kart gösterilirken, kurallara uyanlara kırmızı gül verildi.

Bağcılar Belediyesince artan korona virüs vakalarına dikkat çekilmesi için bir etkinlik düzenlendi. Bağcılar Meydanı'nda yapılan etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve korona virüs ekibi katıldı. Yapılan etkinlikte görevli ekip, korona kostümü giyerek, pandemi kurallarına uyanlara karanfil verirken, uymayanlara ise kırmızı kart gösterdi. Kırmızı, yeşil ve mor kostümlü ekip, vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, kimisi kostümlerle fotoğraf çektirdi.

"Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır"

Belediye olarak farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dikkat çekme adına, bu süreçte biliyorsunuz İstanbul'umuz yükselmeye devam ediyor. Bunun bir an önce normal standartlara dönme en büyük arzumuz. Biz de Bağcılar Belediyesi olarak böyle bir farkındalık ortaya koyduk. Kurallara uymayanlara kırmızı kartı, kurallara uyanlara da karanfil takdim edilecek. İyilere kırmızı karanfil, kurallara uymayanlara da kırmızı kart gösterilecek. Daha fazla dikkat çekme adına yaptık. Gerçekten bir an önce bundan kurtulmamız lazım. Kişisel hatalar kendilerini bağlar ama bu toplumu bağlayan bir hatadır. Bu açıdan kul hakkına da giriyorlar aynı zamanda" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kostümlü ekip, Çarşı Caddesi'nde vatandaşlara kırmızı gül dağıttı. Uygulamadan memnun olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bazı çocukların kostümlerden korktuğu görüldü. Bazı vatandaşlar da kostümlü virüsle fotoğraf çektirdi. - İSTANBUL

Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart
Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart
Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Maskelilere kırmızı gül, maskesizlere kırmızı kart - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:39:28. #1.16#
title