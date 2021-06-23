Maske yasağı kalktı mı? Aşı olanlar maske takacak mı?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin de konuştu. Maske yasağı kalktı mı? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, maskelerin ne zaman kalkacağına ilişkin de konuştu. Maske yasağı kalktı mı? Aşı olanlar maske takacak mı?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Koronavirüs hasta sayılarındaki stabil durumun, aşılama ile doğru orantılı olduğunu aktaran Bakan Koca, "Kısıtlamaların azaltılmasıyla birlikte, vakaların temasla birlikte arttığını biliyoruz. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla düşüşün stabil kaldığı bir döneme giriyoruz. Şimdi Delta varyantıyla yukarı doğru çıktığını görmüş oluruz. Bu dönemde daha sabit kaldığını, daha önceki İngiliz varyantından farklı olarak aşılama döneminde olduğumuzu biliyoruz. Aşılama ile yukarı doğru çıkışın baskılandığı kanaati içindeyiz" dedi.