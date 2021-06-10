Maske ve pazar yasağı kaldırılacak mı? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor
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Maske ve pazar yasağı kaldırılacak mı? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi programı nedeniyle pazartesi yapılması beklenen Kabine toplantısı bugüne alındı. Korona vaka verilerindeki düşüş sürerken, bugünkü toplantıdan da pazar günü sürdürülen sokağa çıkma yasağının kaldırılması kararının çıkması bekleniyor. Maske şartının kaldırılması içinse aşılama sayısının artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı ve yurt içindeki diğer programlarını bitirdikten sonra 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek. Bu nedenle pazartesi yapılacak olan Kabine toplantısı, bugüne alındı.

GENEL DURUMA BAKILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

PAZAR KISITLAMASI KALDIRILABİLİR

Yeni normalleşme planında 1 Haziran'dan itibaren hafta sonu cumartesi günü için sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'da başlayacak şekilde güncellenmiş, pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanması kararı alınmıştı. Pazar günü kısıtlamasının da kaldırılıp kaldırılmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından belli olacak. Kulisler, pazar kısıtlamasının kaldırılacağını konuşuyor.

MASKESİZ GÜNLERE BİRAZ DAHA VAR

Kabine toplantısının bir diğer önemli maddesi, koronavirüsle mücadele çerçevesinde gevşetilen bazı sınırlamaların vaka sayılarına nasıl yansıdığı olacak. Toplantıda aşılamadaki son durumun yanı sıra sokakta maske yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu da gündeme gelecek. Bu konu için aşılamada biraz daha yol katedilmesi gerektiği yönünde düşünceler ağırlık kazanıyor.

KARARLARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Koronavirüs vaka sayılarının seyrinin değerlendirileceği Kabine toplantısında yeni kararlar alınıp alınmayacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kritik toplantı sonrası bu konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Maske ve pazar yasağı kaldırılacak mı? Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor
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Gözde Nur Bayar
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