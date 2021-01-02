Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı
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Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı

02.01.2021 17:08 | Son Güncelleme: 02.01.2021 17:52

İzmir'de özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli Dr. Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, muayene ettiği çocuğun yanındaki yaşlı kadını maske takması ve çocuğu kirli ayakkabıyla muayene masasına oturtmaması yönünde uyarınca, taşlı saldırıya uğradı. Yarılan kafasına meslektaşı oğlu tarafından 8 dikiş atılan Mutlugüleçler, şikayetçi oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki özel bir tıp merkezinin acil servisinde görevli doktor Hüseyin Nacar Mutlugüleçler, iddiaya göre, çocuk hastasını muayene ederken, beraberlerinde bulunan hasta yakını yaşlı kadını maskesini takması yönünde uyardı. Daha sonra ise kadın, çocuğu muayene masasına kirli ayakkabılarıyla çıkardı. Doktor Mutlugülergeç, kadını bir kez daha uyarmak zorunda kaldı. Muayenenin ardından kadın çocuk ile odadan çıktı. Kısa süre sonra ise çocuğun amcası, muayene odasına girip doktora tepki gösterdi.

TAŞLA SALDIRDILAR

Bağırarak hastane kapısına çıkan amca, arkasından gelen Mutlugüleçler'e yerden aldığı taşı attı. Taşın başına isabet ettiği doktor yaralandı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Mutlugüleçler'in yarılan başına meslektaşı olan oğlu dikiş attı.

Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı

BAŞINA 8 DİKİŞ ATILDI

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan ve başına 8 dikiş atılan Mutlugüleçler, "Güzelce muayene ettim, tedavisini yaptım. Reçetesini yazdım ve ikazlarda bulundum. Güzel şekilde sohbet ederek, ayrıldı. Derken hastanın yakını olduğunu iddia eden birisi, 'Sen benim büyük anneme neden bağırıyorsun' diyerek, geldi. Ben sadece ikaz ettiğimi söyledim ancak tehdit etmeye başladı. Tehditlerden sonra küfürler başladı. Kapının önüne kadar çıktık ve bu arada 155'in aramasını çalışma arkadaşlarıma söyledim. Kapının önünden gitmesini söyledim. Yerden kaptığı bir taşla bana vurdu. Kafama bir darbe aldım. Benim oğlum da doktor ve dikişlerimi o yaptı. Ciddi bir yarık var. Yüzümdeki kanamanın resmi de var. Ben hastayı maskesiz olduğu için ikaz ettim, arkasından kirli ayakkabılarla muayene masasına çıkarmaya çalıştı. Ben de 'Onları çıkarın biz orada bebekleri muayene ediyoruz' dedim. 'Kendi yatağınıza ayakkabıyla girer misiniz' dedim. Bütün hepsi budur. Şikayetçiyim" dedi.

Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İzmir'de acil serviste koronavirüs nedeniyle bir yakınına maske takması gerektiğini söyleyen doktoru darbeden kişi gözaltına alındı.

Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı
Maske uyarısı yapan doktora taşla saldırdılar! Başına 8 dikiş atıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

Haber Yorumları (6)
SAHİ: Vahşi millet. . . . .
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HÜSEYİN: Allah geçmiş etsin doktor beye bu saldırıyı gerçekleştiren şahıslara kasten öldürmeye teşebbüsten mutlaka ceza verilmeli sağlıkçılara uzanan eller kırılsın
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TİREBOLU LU HASAN PAŞA NIN TORUNU TOLGA PAŞA: Yahu bunların hepsi de''DESBOTMUŞ''Nasıl da bulmuşlar bir birilerini en başta BABA ANNE, sonra da ''AMCA''denen despot. Yahu bunlar nasıl insan?Ben emekli memurum bir doktora gitsem korkumdan konuşamıyorum. Yahu bunların KAHRI nasıl çekilir. Yüce Yaratan benim doktorumun yar ve yardımcısı olsun.
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