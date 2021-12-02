Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ - Haberler
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Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre MALTEPE'de alışveriş için markete giren O.K., maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit etti.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de alışveriş için markete giren O.K., maske takması yönünde uyarılarda bulunan market çalışanlarına silah çekerek, tehdit etti. Şüpheli O.K. gözaltına alınırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, bugün Maltepe Değirmen Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, O.K. alışveriş yapmak için markete girdi. Maske takmayan O.K., kasiyer ve görevliler tarafından uyarıldı. Çıkan tartışmada O.K. belinde bulunan silahı alarak havaya doğru tuttu, market çalışanlarına hakaret ve tehditlerde bulundu. Marketteki kişiler tarafından sakinleştirilen şüpheli, silahını beline koyarak marketten uzaklaştı. Market görevlileri durumu polise bildirdi. Ekipler, iş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen şüphelinin O.K., olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli O.K.'nın yapılan sorgulamasında 41 ayrı suçtan kaydı olduğu belirlendi. O.K.'nın yapılan kaba üst aramasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 1 adet mermi ele geçirildi. Şüpheli O.K.?nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

Son dakika gündem: MASKE TAKMAYAN MÜŞTERİ KENDİSİNİ UYARAN MARKET ÇALIŞANLARINI SİLAHLA TEHDİT ETTİ

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