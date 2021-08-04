"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar

'Maske takın' diyen sağlık çalışanlarına 'Rambo' bıçağıyla saldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen kişiler, "maske takın" diye uyaran sağlık çalışanlarına "Rambo" tabir edilen bıçakla saldırdı.

Adana'da Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen kişiler, "maske takın" diye uyaran sağlık çalışanlarına "Rambo" tabir edilen bıçakla saldırdı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezine pansuman için gelen iki kişi girişte maske takmaları için ikaz edildi. Bunun üzerine dışardaki 2 arkadaşını da çağıran şahıslar, maske takmayacaklarını söyleyerek "Her istediğimiz yere gireriz, bize kimse karışamaz" diyerek sağlık çalışanlarına küfürler savurmaya başladı.

Saldırganlardan biri 40-45 santim büyüklüğünde "Rambo" bıçağı diye adlandırılan kesici delici alet çıkararak sağlık çalışanlarına saldırdı. Bu sırada misafir olan bir doktor da darp edildi.

Çevredeki esnafın ve hastaların müdahalesi ile saldırganlar geldikleri otomobil ile Aile Sağlığı Merkezinden ayrıldı.

4 şüpheli polis tarafından yakalanarak 100. Yıl Polis Karakoluna götürüldü. - ADANA

'Maske takın' diyen sağlık çalışanlarına 'Rambo' bıçağıyla saldırdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Savaş baltalı tefecilerden 2 milyon lira çıktı
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Haydar Aliyev Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Onur Akay Yıldız Tilbe Çağatay Akman Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Burak Elmas Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Maske takın" diyen sağlık çalışanlarına "Rambo" bıçağıyla saldırdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 14:41:50. #1.15#

title