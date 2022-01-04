Maske Kimsin Sen ünlüler kim? Maske Kimsin Sen hangi gün, yeni bölüm ne zaman?

Maske Kimsin Sen ünlüler kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Maske Kimsin Sen hangi gün? Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği, Doğu Demirkol ve Ali Yücesoy'un jürisi içinde bulunduğu Maske Kimsin Sen kısa sürede çok konuşuldu. Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?

MASKE KİMSİN SEN KONUSU

Yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.

MASKE KİMSİN SEN ÜNLÜLER KİM?

Maske Kimsin Sen programında henüz iki ismin kim olduğu belli oldu. Gözcü'nün gerçek ismi çok şaşırttı. Gözcü, dünyaca ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.

Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.

Açıklanan ünlüler:

Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm

Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm

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