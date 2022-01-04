Maske Kimsin Sen ünlüler kim? Maske Kimsin Sen hangi gün, yeni bölüm ne zaman?
FOX ekranlarında yayın hayatına başlayan ve kısa sürede sosyal medyada çok konuşulan programlar arasında yer alan Maske Kimsin Sen hakkında Maske Kimsin Sen ünlüler kim? Maske Kimsin Sen hangi gün? sorularının yanıtı merak ediliyor. Program, "The Masked Singer" adıyla bilinen yarışmadan ekranlara uyarlandı. Başarılı oyunculardan oluşan jüri ile Maske Kimsin Sen? 1 ve 2 Ocak günlerinde izleyici karşısında yer aldı. Peki, Maske Kimsin Sen maskenin altında kimler var? Katılan ünlüler kim?
Maske Kimsin Sen ünlüler kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Maske Kimsin Sen hangi gün? Tansel Öngel'in sunuculuğunu üstlendiği, Doğu Demirkol ve Ali Yücesoy'un jürisi içinde bulunduğu Maske Kimsin Sen kısa sürede çok konuşuldu. Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler kim? Ağaç, Gözcü, Şövalye, Aslan, Ejderha, Geyik, Unicorn, Ayna, Ördek, Dinozor, İskelet, Kuzgun kimdir?
MASKE KİMSİN SEN KONUSU
Yarışma programında; kendi alanlarında ünlü isimler farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyor, jüri üyeleri, stüdyodaki ve ekran başındaki seyirciler yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar.
MASKE KİMSİN SEN ÜNLÜLER KİM?
Maske Kimsin Sen programında henüz iki ismin kim olduğu belli oldu. Gözcü'nün gerçek ismi çok şaşırttı. Gözcü, dünyaca ünlü futbolcumuz "Ümit Karan" çıkmıştır.
Gladyatör ünlü şef Hazer Amani çıktı.
Açıklanan ünlüler:
Gözcü (Ümit Karan) - 1. Bölüm
Gladyatör (Hazer Amani) - 2. Bölüm
Haberler.com - Gündem