Maske Kimsin Sen, 29 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in, jüriliğini Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un, müzik direktörlüğünü ise Metin Özülkü'nün yaptığı yarışma programıdır. Maske Kimsin Sen ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maske Kimsin Sen yeni bölüm hangi günler yayınlanıyor? Cumartesi mi Pazar mı Cumartesi mi?

MASKE KİMSİN SEN NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Maske Kimsin Sen? yeni bölümleri hafta sonu Cumartesi saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Programın yeni bölümleri hafta sonu ekrana gelmektedir. Ek olarak bazı günler tekrarı yayınlanabiliyor. Örneğin bugün 29 Ocak Cumartesi Maske Kimsin Sen programının tekrarı 22:30 'da ekranlara gelecektir.

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen jürileri:

• Eda Ece

• Melis Sezen

• Alican Yücesoy

• Doğu Demirkol

• Tansel Öngel (Jüri+Sunucu)

MASKE KİMSİN SEN KONUSU NE? FORMATI NASIL?

Kendi alanlarında ünlü isimler, farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini sahnede ve sahne dışında gizli tutarak kendi sesiyle ikili ya da üçlü düellolar şeklinde birbirleriyle yarışarak şarkı söylüyor. Jüri üyeleriyle birlikte ekran başındaki izleyiciler ve gizlilik sözleşmesi imzalanan stüdyodaki seyirciler, yarışmacı için hazırlanan videoda verilen 3 doğru 1 yanlış olan ipucu paketi ve jüri üyelerinden sadece birinin soracağı soruya yarışmacının sesi bozularak vereceği cevap ile onun kim olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Düellolar sonunda gösterdiği performansla stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı önce potaya kalıyor. Son olarak potaya kalan yarışmacılar arasında yeniden yapılan oylama sonucu en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkarıp bu sefer şarkısını maskesiz bir şekilde söyleyerek yarışmaya veda ediyor.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

• Gözcü

• Aslan

• Şövalye

• Dinozor

• Ağaç

• Ejderha

• Tavuskuşu

• Geyik

• Kuzgun

• Ördek

• İskelet

• Ayna

• Gladyatör

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