Maske Kimsin Sen Melis Sezen kimdir? Melis Sezen ayrıldı mı, kaç bölüm programda? Maske Kimsin Sen jürisi ve konusu! Melis Sezen dizileri ve filmleri

Maske Kimsin Sen jürisi Melis Sezen kimdir? Melis Sezen dizileri ve filmleri nedir? sorularının yanıtı merak ediliyor. FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma hız kesmeden devam ediyor. Konusuyla izleyicileri oldukça merak ettiren fenomen dizi Yasak Elma'nın oyuncuları da bir o kadar araştırılıyor. Bu oyunculardan biri de dizide Yıldız karakterine hayat veren sevilen oyuncu Melis Sezen. Peki Melis Sezen kimdir? Melis Sezen kaç yaşında ve nereli? Melis Sezen hayatı ve detaylarını haberimizde sizler için derledik...

MELİS SEZEN KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, 1997 doğumlu. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir. ... Melis Sezen, Siyah İnci dizisinde Ebru karakterini canlandırmıştır. Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinde başrol karakter olan "Nazan" karakterine hayat verdi.

İstanbul'da dünyaya gelen Sezen, Koç Üniversitesi'nde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nde eğitim gördü. Melis Sezen, Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve ardından Siyah İnci dizisinde Tolgahan Sayışman, Hande Erçel ve Berk Hakman'la birlikte rol almıştır.

Ünlü isim Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrol oldu. Rol aldığı Filmler arasında Bizim İçin Şampiyon, Dünya Hali, Mucize 2 Aşk da bulunuyor.

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