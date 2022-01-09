Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir? Kuzgun maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Kuzgun gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen maskenin altındaki ünlüler merak ediliyor. Merak edilen isimlerden biri de Kuzgun oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir? Kuzgun maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Kuzgun gerçek ismi nedir?
Maske Kimsin Sen Kuzgun beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir? Kuzgun maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Kuzgun gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Kuzgun maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Kuzgun hangi ünlü çıktı?
Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.
Unicorn - TBA
Gözcü - TBA (Ümit Karan)
Geyik - TBA
Tavuskuşu - TBA
Aslan - TBA
Ejderha - TBA
Ayna - TBA
Şövalye - TBA
Dinozor - TBA
Ağaç - TBA (Derya Baykal)
İskelet - TBA
Kuzgun - TBA
Ördek - TBA
Gladyatör - TBA (Hazer Amani)
- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)
- Eda Ece
- Melis Sezen
- Alican Yücesoy
- Doğu Demirkol
Maske Kimsin Sen'de Kuzgun'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Kuzgun maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.
Kuzgun maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:
- - Kubilay Aka
İzleyicilerin tahminine göre Kuzgun maskesinin altında "Kubilay Aka" bulunuyor. Tabii ki bu tamamen tahmindir. İlerleyen bölümlerde gerçekten kim var hep birlikte göreceğiz.
Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:
- Gözcü (Ümit Karan)
- Gladyatör (Hazer Amani)
- Ağaç (Derya Baykal)
Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Kuzgun kimdir belli olmadı.
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