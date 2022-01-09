Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir? Kuzgun maskesinin altındaki ünlü açıklandı mı, tahminleri kim? Maske Kimsin Sen Kuzgun gerçek ismi nedir?

Maske Kimsin Sen Kuzgun beğenilen performansıyla kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir? Kuzgun maskesinin altındaki ünlü oyuncu kimdir, açıklandı mı? Maske Kimsin Sen Kuzgun gerçek ismi nedir? Maske Kimsin Sen Kuzgun maskesini çıkarttı mı? Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir, kaç yaşında, nereli? Maske Kimsin Sen Kuzgun hangi ünlü çıktı?

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ KİMLERDİR?

Maske Kimsin Sen?, 1 Ocak 2022 tarihinde FOX'ta yayımlanmaya başlayan, yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı, jüride ise Tansel Öngel, Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ve Doğu Demirkol'un yer aldığı yarışma programıdır.

MASKE KİMSİN SEN YARIŞMACILARI KİMLER?

Unicorn - TBA

Gözcü - TBA (Ümit Karan)

Geyik - TBA

Tavuskuşu - TBA

Aslan - TBA

Ejderha - TBA

Ayna - TBA

Şövalye - TBA

Dinozor - TBA

Ağaç - TBA (Derya Baykal)

İskelet - TBA

Kuzgun - TBA

Ördek - TBA

Gladyatör - TBA (Hazer Amani)

MASKE KİMSİN SEN JÜRİLERİ İSİMLERİ

- Tansel Öngel (Sunucu + Jüri)

- Eda Ece

- Melis Sezen

- Alican Yücesoy

- Doğu Demirkol

MASKE KİMSİN SEN KUZGUN KİM ÇIKTI, HANGİ ÜNLÜ ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen'de Kuzgun'un performansı oldukça beğeni toplamıştı. Henüz Kuzgun maskesini çıkartmadı. Haliyle kim olduğu henüz bilinmiyor. Buna ek olarak şuana kadar 3 isim açıklandı.

Kuzgun maskesinin altında kim var izleyiciler tarafından yapılan tahminler aşağıdaki gibidir:

- Kubilay Aka

İzleyicilerin tahminine göre Kuzgun maskesinin altında "Kubilay Aka" bulunuyor. Tabii ki bu tamamen tahmindir. İlerleyen bölümlerde gerçekten kim var hep birlikte göreceğiz.

Maskenin altındaki ünlüler isimleri şöyle:

Gözcü (Ümit Karan)

Gladyatör (Hazer Amani)

Ağaç (Derya Baykal)

Açıklandığı zaman diğerlerini de gireceğiz. Henüz Kuzgun kimdir belli olmadı.

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