Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı
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Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, çarşı ve halk pazarında maske dağıtımı gerçekleştirerek maske takmayanlar ve Sosyal mesafeye uymayanları uyardılar.

Maske dağıtıldı, vatandaşlar sosyal mesafe konusunda uyarıldı
19.05.2020 09:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:46

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış ve İlçe Emniyet Müdürü İkbal Başkurt, çarşı ve halk pazarında maske dağıtımı gerçekleştirerek maske takmayanlar ve Sosyal mesafeye uymayanları uyardılar.

İlçede kısa süre önce başlayan ve üretimini İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığının üstlendiği, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinde üretilen maskeler bugün yine yetkililer tarafından vatandaşa dağıtıldı.

Her hafta ilçede sabit olarak Pazar kurulan günlerde diğer zamanlarda ise belli günlerde dağıtılan maskeler ilçede maske konusunda büyük bir ihtiyacı karşılıyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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