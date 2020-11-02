Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

02.11.2020 00:44 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:20

Son dakika haberleri... Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift ortalığı birbirine kattı Osmaniye'de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı...

Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift ortalığı birbirine kattı

OSMANİYE - Osmaniye'de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti. Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELÇUK ŞAVRAN

İlgili Haberler

Son dakika haberleri | Samsun'da kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Samsun'da kokainle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı
Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı
Son dakika haber: Gelini darp eden damat gözaltına alındı
Son dakika: Resulayn'daki Fransa protestosunda DEAŞ bayrağı açan kişi gözaltına alındı
Son dakika: Resulayn'daki Fransa protestosunda DEAŞ bayrağı açan kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Mesut Yılmaz İlham Aliyev Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Çağla Şıkel Gökhan Alkan Türkan Şoray
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Mbaye Diagne Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 08:44:03. #1.15#
title