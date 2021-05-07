Maserati ve Beckham'dan iş birliği
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Maserati ve Beckham'dan iş birliği

Maserati ve Beckham'dan iş birliği
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Maserati, yeni küresel marka elçisi David Beckham ile iş birliğine imza attı.

CARMEDYA.COM – Maserati, yeni küresel marka elçisi David Beckham ile iş birliğine imza attı.

İş birliği kapsamında Maserati ve David Beckham'ın değerlerini bir araya getiren heyecan verici bir film hayata geçirildi. Beckham'ın markanın performanslı SUV'u Levante Trofeo'yu kullandığı filmde, David'in yeniliğe açık bir yaklaşımla beklenmeyeni yapmanın sevinci ve heyecanı içinde Maserati ile yaşadığı sürüş deneyimi gözler önüne seriliyor.

Yeni iş birliğini değerlendiren Maserati Pazarlama Direktörü Paolo Tubito: "Maserati olarak yeni bir dönem başlatıyoruz. Maserati doğası gereği yenilikçi, tutkudan güç alan ve tasarımıyla benzersiz olan bir marka ve çizgisini korumaya devam ediyor. David ile başlattığımız birliktelik tüm bu değerlerle en iyi şekilde örtüşüyor." şeklinde konuştu.

David Beckham ise "Yenilikçi yaklaşımını ve tasarımını her zaman taktir ettiğim İtalyan markası Maserati ile başlattığımız bu yeni ortaklık benim için heyecan verici. Maserati için bu denli önemli bir zamanda ve küresel ölçekteki büyüme sürecinde, yakın iş birliği içinde yer almayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Kaynak: Carmedya.com

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