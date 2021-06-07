Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında
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Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında

Maserati Tipo 61'in Nürburgring'deki unutulmaz zaferi 60 yaşında
Carmedya.com - Haberler | Otomobil

Maserati, marka tarihine değer katan modellerden Tipo 61’in tam 60 yıl önce kazandığı Nürburgring zaferini kutluyor.

CARMEDYA.COM – Maserati, marka tarihine değer katan modellerden Tipo 61'in tam 60 yıl önce kazandığı Nürburgring zaferini kutluyor.

Tipo 61, Nordschleife'de düzenlenen ve o yılların en önemli dayanıklılık yarışı olan Nürburgring 1000 kilometre yarışının yedincisinde inanılmaz bir zafer elde etti. Masten Gregory ve Lloyd Casner'in pilotajındaki Maserati Tipo 61, 1960'ta Stirling Moss ve beraberinde Dan Gurney pilotajında elde edilen zaferden sadece bir yıl sonra tekrar galip gelerek çifte zafere imza attı.

Söz konusu zaferlere övgü niteliğinde; Maserati MC12 Stradale'ye ilham veren renkler beyaz ve mavi olarak belirlendi. 2000'li yılların başına damgasını vuran MC12 Stradale, kısa bir süre önce bayrağı yeni MC20'ye devretti ve her zaman Maserati'nin DNA'sının ayrılmaz parçası olan yarış ruhunu canlandırarak markanın motor sporlarına dönüşünün yolunu açtı.

Yarış kökenlerinden yeni bir geleceğe

Giulia Alfieri tarafından tasarlanan Tipo 61'in, yaklaşık 200 adet tüpten oluşan karmaşık şasisi, görünümü itibariyle "Kuş Kafesi" olarak ünlendi. Tipo 61, bu şasi ile üretilen beş modellik serinin en ünlü modeli oldu ve söz konusu üretim tekniği onu dönemin yarış otomobillerinden daha hafif, aynı zamanda daha sağlam bir şasiyle anılmasını sağladı. Bu teknik iki koltuklu, önden motorlu, arkadan itişli yarış otomobilleri dünyasının en iyi çözüm haline geldi. Maserati, Mart 1959'da Tipo 60'ı üretmeye başladı ve aynı yılın kasım ayında, Le Mans 24 Saat yarışında katılmak için gereken teknik şartnameleri karşılamak üzere otomobili Tipo 61'e dönüştürdü. Dört silindirli motorun hacmi 2.900 cc'ye arttırılırken, güç üretimi 7.000 d/d'de 250 HP'ye ulaştı. Ayrıca Tipo 60 için uygulanan düzen ve çözümleri korundu. Diğer yandan, ağırlığı 570 kg'dan 600 kg'a çıkmıştı ve 270 km/s yerine 285 km/s maksimum hıza ulaşıyordu.

Her ne kadar motor hacmi ve gücü artmış olsa da Tipo 61 daha tutumluydu. Daha az yakıt gereksinimi Tipo 61'in yarış esnasında yakıt için durma sayısını azalttı ve böylelikle Tipo 61, dayanıklılık yarışlarında çok önemli bir avantaj sağladı.

Kaynak: Carmedya.com

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