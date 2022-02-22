Masanın üzerinde kalça dansı yapmak isteyen kadın bir anda yere kapaklandı

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak masa üzerinde kalça dansı yapmak isterken kendisini yerde bulan bir kadının vidosu gündeme geldi.

ŞOV YAPMAK İSTEYİNCE YERE DÜŞTÜ

Videodaki kadın, dans etmeye başladıktan kısa bir süre sonra masadan şov yaparak atlamak istedi. Ancak bu sırada masanın arka ayakları kalktı ve kadın kendisini yerde buldu.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Olayın, sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videoya güldüklerini ancak kadının sağlık durumunda da endişelendiklerini belirtti.