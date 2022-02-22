Masanın üzerinde kalça dansı yapmak isteyen kadın bir anda yere kapaklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Masanın üzerinde kalça dansı yapmak isteyen kadın bir anda yere kapaklandı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
 - Güncelleme:

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Masanın üzerine çıkarak kalça dansı yapmak isteyen kadın, kendisini yerde bulması nedeniyle büyük korku yaşadı.

Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar büyük ilgi görmeye devam ediyor. Son olarak masa üzerinde kalça dansı yapmak isterken kendisini yerde bulan bir kadının vidosu gündeme geldi.

ŞOV YAPMAK İSTEYİNCE YERE DÜŞTÜ

Videodaki kadın, dans etmeye başladıktan kısa bir süre sonra masadan şov yaparak atlamak istedi. Ancak bu sırada masanın arka ayakları kalktı ve kadın kendisini yerde buldu.

BİNLERCE YORUM GELDİ

Olayın, sosyal medyada paylaşılmasının ardından konuyla ilgili çok sayıda yorum yapıldı. Kullanıcılar, videoya güldüklerini ancak kadının sağlık durumunda da endişelendiklerini belirtti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Instagram, Komik - İlginç, Yaşam, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title