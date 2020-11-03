Masaj salonunda kıskançlık krizine giren kişi kendini yakmaya kalktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda yaşanan olayda bir kişi, kıskançlık nedeniyle kendini yakmaya çalıştı.

Çorlu'da Muhittin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir masaj salonunda meydana gelen olayda masaj salonunda çalışan ve ismi açıklanmayan bir kişi, iş yerine gelen erkek arkadaşı M.C. ile eski erkek arkadaşı nedeniyle tartışma yaşadıklarını ve şahsın kıskançlık krizi geçirmesinin ardından üzerine kolonya dökerek kendisini yakmaya kalktığını söyledi.

DUŞA KABİNE SOKTULAR

Şüpheliyi duş kabini içerisine sokarak yanmaktan kurtardıklarını ancak bu kez de eline aldığı bıçakla diğer çalışanlara saldırdığını ve cep telefonunu kırdığını öne sürerek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ve inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı