Marvel's Midnight Suns için yeni oynanış videosu yayınlandı

Oyunun Fraxis tarafından geliştiriliyor olması beklentileri yükseltiyor.

Gamescom 2021 etkinliğinde duyurulan 2K'in yeni oyunu Marvel's Midnight Suns adına ilk oynanış videosu yayınlandı. XCOM ve Civilization gibi oyunların yapımcısı Fraxis Games tarafından geliştirilen taktiksel rol yapma oyununda Avengers, Runaways ve X-men gibi Marvel'ın farklı evrenlerinden karakterleri görebileceğiz.

2022 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Marvel's Midnight Suns oyununda satın alınabilir kozmetik paketlerin haricinde loot box bulunmayacak. Ghost Rider'dan Wolverine'e kadar zengin karakter çeşitliliğine sahip oyunda yer yer Mortal Kombat tarzı sinematik dövüş sahneleri yer alacak olup, karakterler arasında kurulacak işbirliği odak noktamızı oluşturacak. Oyun Nintendo dahil tüm platformlara çıkış yapacak.

Kaynak: Playerbros