Marvel's Avengers yol haritası, Spider Man'in PlayStation'a geleceğini doğruladı!

Resmi Marvel's Avengers web sitesindeki yeni bir gönderi, Spider-Man'in 2021'de oyunun PlayStation sürümleri için geleceğini doğruladı.

Marvel's Avengers yol haritası, Spider-Man'in 2021 yılı sonuna kadar oynanabilir bir kahraman olarak PlayStation 4 ve PlayStation 5 sürümleri için geleceğini doğruladı.

SPIDER-MAN YENİ KAHRAMAN ETKİNLİĞİNDE YER ALACAK

Marvel's Avengers kıdemli oyun tasarımcısı Scott Walters, Spider-Man 2021'in 2021'de PlayStation sürümleri için geleceğini söyledi. Bu söylem, resmi Marvel's Avengers web sitesindeki bir haber gönderisinde daha da doğrulandı. Gönderide, Spider-Man'in yeni bir kahraman etkinliğinde yer alacağını ve bu etkinliğin 2021'in sonbahar ve kış aylarında gerçekleşeceği duyuruldu.

Marvel's Avengers, son dönemde gecikmiş içerikleri ve lansmanından sonra keskin bir şekilde düşen oyuncu tabanlı ile zorlu bir ilk yıl geçirdi. Oyun yavaş yavaş kendini yeniden inşa etmeye çalışırken, Wakanda genişlemesi ve Spider-Man'in PlayStation sürümleri için de dahil edilmesinin ardından aktif kullanıcı sayısında artışı sağlanması bekleniyor.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız.