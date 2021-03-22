Marvel's Avengers Xbox Series X / S ve PS5 sürümleri çıktı!
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Marvel's Avengers Xbox Series X / S ve PS5 sürümleri çıktı!

22.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:37
Marvel's Avengers Xbox Series X / S ve PS5 sürümleri çıktı!

Marvel's Avengers Xbox Series X / S ve PS5 güncellemesi sonunda yayınlandı. Geçtiğimiz sene PC platformu dışında Xbox One ve PS4 sürümleri de duyurulmuştur.

Marvel's Avengers Xbox Series X/ S ve PS5 güncellemesi sonunda yayınlandı. Geçtiğimiz sene PC platformu dışında Xbox One ve PS4 sürümleri de duyurulmuştur. Ayrıca önceden alan oyuncuların bedava olacak şekilde bu sürüm için yükseltme yapabilecekleri açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Square Enix duyuruları içerisinde oyunun yeni nesil çıkış videosu yayınladı.

Marvel's Avengers Yeni Nesil Sürümü

Marvel's Avengers oyununun Xbox One ve PS4 sürümünü elinde bulunduran oyuncular, ek ücret ödemeden yeni nesil sürüme yükseltebilirler.

Buna ek olarak, oyun piyasaya sürüldükten sonra yapılan ikinci operasyonu Marvel's Avengers Operation: Future Imperfect- Hawkeye çıktı. Oyun ayrıca oynanabilecek yeni bir kahraman sunuyor: Clint Barton. Clint Barton, bunlarla beraber Hawkeye olarak da bilinen, harika hassasiyete sahip olan bir okçudur.

Clint Barton, oyunun yeni bir parçası olarak eşsiz yetenekleri ile bütün platformlarda oyunun sahiplerine ücretsiz bir şekilde sunulacak. Ayrıca Hulk'un güçlü yönleri ve Bruce Banner'ın beyni ile yeni versiyonu Maestro kıyamet tarzındaki bir gelecekte çıldırdı.

Kaynak: Playerbros

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:39:10. #1.14#
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