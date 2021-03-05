Marvel's Avengers'ta seviye atlamak artık daha zor olacak!

Marvel's Avengers'ın yayıncısı Square Enix 18 Mart'ta PlayStation 5 ile Xbox Series veriyonları için Haywake içeriğinin yanı sıra oyunun yeni bir güncelleme de alacağını duyurdu. Yapılan duyuruya göre oyunda artık seviye atlamak daha zor hale gelecek.

Şu anda oyunda gözle görülen sorunların başında gelen konu, karakterin seviyesinin çok kolay bir şekilde yükseldiği. Seviye 1'den 2'ye atlarken 49'dan son seviye olan 50'ye atlaması aynı derecede kolay. Oyun her bir seviyede aynı deneyim puanını istiyor.

Güncellemeden sonra gelecek yenilikle 25. seviyeden sonra seviye atlamak için ihtiyaç duyulan deneyim puanı kademeli bir şekilde artaracak.

Ancak bu değişikler sadece karakter seviyeleri için. Güç seviyelerinde herhangi bir değişik söz konusu değil. Ayrıca halihazırda 50. seviyede bulunan oyuncular için bu güncelleme herhangi bir sorun arz etmiyor. Seviye için fazla deneyim puanı toplamak istemeyen oyuncuların ise hâlâ 18 Mart'a kadar zamanı var.

SQUARE ENIX: "OYUN DAHA ANLAMLI BİR HALE GELECEK"

Square Enix yaptığı açıklamada, "Bu değişiklik oyuncuların hızlı ilerlememesi ve yeni oyuncuların oyuna alışmak için daha fazla zamana sahip olması için yapıldı. Çok fazla ödüle boğulmuş gibi hisseden oyuncular için oyun anlamsız bir hâl alabilir. Bu değişikliği kazanılan ödüllerin oyuncular için daha anlamlı gelmesi için yaptık." dedi.

Marvel's Avengers aktif oyuncu sayısını korumakta güçlük yaşarken, yapılan son hamleler çoğu oyuncu tarafından tepkiye yol açtı.