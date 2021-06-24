Marvel's Avengers, Kaptan Amerika kostümünü çıkarıyor! Kaptan Amerika'nın Endgame kostümü oyuna ne zaman dahil edilecek?

Marvel's Avengers'ın geliştiriciliğini yaptığı Crystal Dynamics, Kaptan Amerika'nın Avengers: Endgame filminde giydiği ve izleyiciler tarafından oldukça sevilen kostümünü oyuna dahil ediyor. Kaptan Amerika'nın Endgame kostümü oyuna ne zaman dahil edilecek? Marvel Sinematik Evreni kıyafetini giymeyi bekleyen süper kahraman kim? İşte detaylar!

Crystal Dynamics, popüler bilimkurgu film kahramı Kaptan Amerika'nın Marvel's Avengers'da giydiği kostümünü oyuna dahil ediyor. Bilindiği üzere, bu Mayıs ayında Iron Man'in Mark 85 kostümü bir güncellemeyle oyunseverlerle buluşmuştu. Marvel Sinematik Evreni sevenlerini oldukça mutlu eden bu haber sonrasında oyunseverler, kostümün ne zaman dahil edeceği sorusunu merak etmeye başladılar.

Dün PlayAvengers Twitterhesabı üzerniden yapılan paylaşıma göre, Kaptan Amerika'nın Endgame'deki kıyafeti 24 Haziran Perşembe günü (bugün) oyun pazarına dahil ediliyor.

Kaptan Amerika'nın yeni görünümü, Marvel's Avengers'ın son filmi Avengers: Endgame görünümünü temsil ediyor ve Marvel Sinematik Evreni (MCU) kıyafetini giymeyi bekleyen yalnızca Thor kaldı.