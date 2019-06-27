Marvel Evreninin En İkonik Kötüsü Doctor Doom'un Filmi İçin Görüşmeler Sürüyor

Disney'in Fox'u satın almasıyla birlikte X-Men ve Fantastic Four da bütün yan karakterleriyle birlikte MCU'ya dönmüştü. Haliyle FF'un ikonik düşmanı Doctor Doom'un hakları da Marvel'e geçti.

Fargo ve Legion dizilerinin yaratıcısı olan Noah Hawley, bir Doctor Doom filmi için Kevin Feige ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. The Hollywood Reporter'a konuşan Hawley, kendisini Marvel Ar-Ge ekibi olarak gördüğünü söylüyor. Hawley, Doctor Doom için çok beğendiği bir anti kahraman hikayesi yazdığını ve bu hikayeyi çekme konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtiyor.

Yazara göre X-Men filmleri, insan doğasındaki kötülüğü ortaya çıkarıyor ve bu temayı uzun uzun işliyor. Genel çerçeveden bakıldığında ise bu yapımlar ahlak kavramını ele alıyor. Hawley, tartışmanın bir parçası olmayı, hiç tartışmamaktan iyi olarak görüyor. O nedenle de Doctor Doom filmini yapmak istiyor.

Doctor Doom, tüm zamanların en ikonik kötü karakterlerinden biri. Daha önce Avengers serisinin yönetmenleri olan Anthony ve Joe Russo kardeşler de Doom'un bir filminin yapılabileceğini, bu sayede Fox'tan gelen karakterlerin de MCU'ya girebileceğini söylemişti.

Öte yandan Doctor Doom bir Venom, bir Deadpool, bir Logan değil. Doctor Doom'dan anti kahraman yaratma fikrinin ne kadar başarılı olacağı tartışmalıdır. Dünya'yı kurtarmaya yardım edeceği zaman bile "Bu Dünya, ben hükmedeyim diye var, belli ki siz kendi başınıza koruyamıyorsunuz, destek vereyim de kurtulun" şeklinde hareket eden bir karakterdir. Latveria adında bir ülkesi vardır ve ülkesini diktatörlükle yönetir. Yani en azından birkaç yıl öncesine kadar öyleydi. Daha sonra önce tanrı, sonra da kahraman olmuştu. Filmde hangi hikayelerden esinlenileceğini göreceğiz.