Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi

Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi

21.10.2019 12:46
Martin Luther King'in kızından Facebook kurucusu Zuckerberg'e dezenformasyon eleştirisi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü insan hakları savunucusu Martin Luther King'in kızı babasının dezenformasyon kampanyaları nedeniyle suikaste kurban gittiğini söyledi.


Bernice King'in bu yorumları Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in sosyal medyanın siyasi reklamların doğrulunu kontrol etmek zorunda olmadığını savunmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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