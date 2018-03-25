Urla ilçesinde, bu yıl 8'incisi düzenlenen Mart Dokuzu Urla Ot Festivali sona erdi.

Mart Dokuzu Urla Ot Festivali, hafta sonunda iki güne yayılan etkinliklerle yapıldı.

Festivalde Özbek tarlalarında yetişen otlardan oluşan yöresel yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Mart Dokuzu'nun sadece bir festival olmadığını, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefiyle yerel kültür ve ürünleri teşvik eden, sürdürülebilir turizmi destekleyen bir çalışma olduğunu ifade etti.

Urla'nın her yöresinde farklı bir kültür ve lezzet olduğuna dikkati çeken Uyar, şunları kaydetti:

"Ürün çeşidimiz bol. Üreticimiz çalışkan, toprağımız bereketli. Bize düşen görev bu bereketi korumak, verimi arttırmak, kıymet bilmek. Bu hayatın sürdürülebilirliğini sağlamak, yerel yönetim olarak bizim görevimiz, sürdürülebilir kalkınmayı oluşturarak, insanlarımızın daha mutlu, daha huzurlu daha refah yaşayabilmesini sağlamak. Bu doğrultuda İzmir Büyükşehir Belediyemiz tarafından geliştirilen Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Planı var. Kentimizin değerlerini göz önüne alarak Urla'nın markalaşması için çalışmalar yapıyoruz."

Festival kapsamında düzenlenen "ot tanıma" yarışmasında en çok ot çeşidini tanıyan Afet Deniz birinci, Suzan Deniz ikinci Füsun Durdum Seyhan ise üçüncü oldu.

Festivalde "en iyi stant" ödülünün sahibi ise Birben Kayışlı oldu.

Folklor, müzik gösterilerinin yapıldığı Ot Bayramı'nda yemek sunumları yoğun ilgi gördü. Festivale katılanlar, stantlarda yöresel ot ve yemeklerden satın aldı.

Festivale CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Urla Kaymakamı Önder Can, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, Urla Jandarma Komutanı Binbaşı Eray Çakır ve Urla Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.