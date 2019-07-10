Mars'a Gidecek Astronotlar İçin 3 Boyutlu Yazıcıyla Doku ve Kemik Oluşturuldu

Bilim kurgu filmlerinde çeşitli tanklarda ya da cihazlarda yaraları hızla kapanan, dokuları tekrar oluşturulan insanlar her zaman olmuştur. Altered Carbon'da özetle sıfırdan beden yapıp içine disketle insan yükleyebiliyorlardı. O seviyede olmasa da gerçekte de kemik ve doku basılması mümkün hale geldi.

Avrupa Uzay Ajansı(ESA)'nın 'Uzay Keşifleri için 3 Boyutlu Canlı Doku Basma' adlı projesi, astronotların, gezegenimizden çok uzakta yaralandıkları zaman doku ve kemik oluşturabilmesini, böylece hemen iyileşebilmelerinin sağlanmasını amaçlıyor.

Dresden Teknik Üniversitesi Hastanesi'nden bilim insanları, kemik ve canlı dokuyu ters olarak basmayı deneyerek sistemin düşük yerçekimli ortamda nasıl sonuç vereceğini kontrol ettiler. Sistem ters durumda da çalışıyor. ESA konuyla ilgili bir de video paylaştı.

Deri dokusunun baskısı için insan kan plazması, biyolojik mürekkep olarak kullanıldı. Araştırmacılar bu malzemeye bitkiler ve alglerden elde ettikleri materyalleri ekleyerek viskozitesini arttırdılar. Yani daha kıvamlı ve koyu hale getirerek akışkanlığını azalttılar. Böylece oluşturulan yapı, yerçekimsiz ortamda oradan oraya savrulup parçalanmıyor.

Benzer bir malzeme örneği kullanılan kemik askısında ise ek olarak kalsiyum fosfat kullanıldı. Bu örnekler, ESA'nın iddialı 3 boyutlu biyo-baskı girişimleri açısından daha başlangıç sayılabilir. ESA'nın amacı astronotların uzun Mars yolculuğunda her türlü tıbbi ihtiyaçlarını görebilecek bir sistem oluşturmak.