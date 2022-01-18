Marmaris'te kendini yakan kömürcü defnedildi - Haberler
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Marmaris'te kendini yakan kömürcü defnedildi

Marmaris'te kendini yakan kömürcü defnedildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin uyarmasına kızıp benzinle kendini yakarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Süleyman Ekici toprağa verildi.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - - Muğla'nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin uyarmasına kızıp benzinle kendini yakarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Süleyman Ekici toprağa verildi.

Marmaris'te seyyar mangal kömürü satışı yapan Süleyman Ekici, ikindi namazını müteakip Armutalan Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığına defnedildi. Ekici'nin cenazesine Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, Belediye CHP Meclis Üyesi İşadamı Ali Aygün, AK Parti Marmaris İlçe Teşkilatı yönetim kurulu üyeleri, akrabaları ve yakın dostları katıldı.

(Güldemet Kızıl/İHA)

Marmaris'te kendini yakan kömürcü defnedildi

Marmaris'te kendini yakan kömürcü defnedildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Armutalan, Marmaris, Zabıta, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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