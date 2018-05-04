Marmaris İncesaz'a Bülbül Sesli Başkan

Marmaris İncesaz Musiki Derneği'nin ilk genel kurulunda başkan seçilen ve bugüne kadar başkanlığa devam eden TSM Sanatçısı Kemal Özkan, Çarşamba günü (2 Mayıs 2018) yapılan 4. Olağan Genel Kurulda başkanlığı, koronun Bülbül sesli solisti İsmail Öncü'ye devretti. Marmaris Belediyesi Kent Konseyi ofisinde Çarşamba günü tek liste ile gerçekleşen genel kurula, derneğin 44 üyesinden 26'sı katıldı.

Aslen Aydın'ın Çine ilçesinden olan ve uzun yıllardır Marmaris'in sevilen esnaflarından olan yeni Başkan İsmail Öncü; "Çine Bülbülü" lakabıyla biliniyor ve dost cemiyetlerinde konuk sanatçı olarak sahne alıyor.

Korosu ile resmi bayramlarda ve özel günlerdeki konserleriyle tanınan İncesaz Musiki Derneği'nin İsmail Öncü başkanlığında oluşan yeni yönetimi; Şenay Kılın, Handan Çancı, Zeliha Özen ve Reşat Dağgeçen'den oluştu. AjansSevgi Marmaris